Первый сезон Battlefield 2042 наконец-то раскроют завтра

DICE объявила, что расскажет о первом сезоне поддержки Battlefield 2042 уже завтра. На официальном канале франшизы появился таймер с обратным отсчётом. Первый сезон покажут в 18:00 мск.

Сами авторы не раскрывали деталей первого сезона, однако подробности всё равно утекли в сеть. Если верить известному датамайнеру под ником Temporyal, с первым сезоном DICE добавит в шутер нового специалиста, два вертолёта и полноценный боевой пропуск с наградами.

Ранее инсайдер Том Хендерсон говорил, что после публикации трейлеров первого сезона появятся и отзывы поигравших. Также стало известно, что завтра DICE выпустит патч 1.0. С ним в игру добавят более плавные анимации, новые ивенты, а также увеличат количество транспортных средств в режиме «Захват».

Сам сезон стартует 9 июня. Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.