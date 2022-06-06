«Лицемер!». Стример Asmongold ругал донаты, а потом закинул 22 000 рублей в Diablo Immortal

Известный стример под ником Asmongold критиковал Diablo Immortal за монетизацию. Он высказывался, что видит в играх с системой «заплати и победи» настоящее зло, хотя, похоже, сам же противоречит своим словам.

Во время трансляции по Diablo Immortal стример задонатил в игру $ 350 (примерно 22 тыс. рублей). После этого на него накинулись игроки и стали обвинять контент-мейкера в лицемерии. Якобы сначала Asmongold ругает монетизацию, а потом сам вливает в проект деньги. В клипе ниже можно увидеть, как стример чистит негативные комментарии.

Издание Dexerto обратило внимание, что Asmongold стал подчищать негативные комментарии в своём сабреддите. Его действия не поддержали даже модераторы, что уж говорить о других пользователях. Свой поступок стример никак не комментирует.

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