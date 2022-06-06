«Лицемер!». Стример Asmongold ругал донаты, а потом закинул 22 000 рублей в Diablo Immortal

Известный стример под ником Asmongold критиковал Diablo Immortal за монетизацию. Он высказывался, что видит в играх с системой «заплати и победи» настоящее зло, хотя, похоже, сам же противоречит своим словам.
Во время трансляции по Diablo Immortal стример задонатил в игру $ 350 (примерно 22 тыс. рублей). После этого на него накинулись игроки и стали обвинять контент-мейкера в лицемерии. Якобы сначала Asmongold ругает монетизацию, а потом сам вливает в проект деньги. В клипе ниже можно увидеть, как стример чистит негативные комментарии.
Издание Dexerto обратило внимание, что Asmongold стал подчищать негативные комментарии в своём сабреддите. Его действия не поддержали даже модераторы, что уж говорить о других пользователях. Свой поступок стример никак не комментирует.
Diablo Immortal доступна на ПК, iOS и Android, но в России игра не вышла. Для этого случая мы подготовили гайд.
- 6 июня 2022
-
20:09
-
19:42
-
18:51
-
18:44
-
17:54
-
17:01
-
16:38
-
15:50
-
15:12
-
14:53
-
14:29
-
14:15
-
13:44
-
13:33
-
13:02
-
12:57
-
12:36
-
12:24
-
11:53
-
11:24
-
10:50
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 5 июня 2022
-
19:10
-
18:24
-
18:09
-
17:13
-
16:04
-
15:17
-
14:22
-
13:51
-
13:10