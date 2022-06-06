В Diablo Immortal уже появились читеры

В Diablo Immortal всего спустя два дня после выхода появились читеры, о чём сообщили игроки в соцсетях. Хакеры за несколько секунд убивают боссов и сильных игроков, независимо от качества снаряжения и уровня.

Несколько подтверждений этому опубликовал блогер под ником wudijo. Игрок несколько раз столкнулся с одним и тем же читером, который за некроманта выпускал костяные шипы без остановки. Из-за этого создавался направленный поток, который уничтожал и боссов, и других героев.

Кроме этого, в соцсетях сообщают о читах на бессметрие, ускорение и даже телепорт. Некоторые хакеры публикуют видео, где показывают работу программ по взлому Diablo Immortal.

Ранее игроки уничтожили рейтинг Diablo Immortal из-за доната. Пользователи сравнили экшен с Лас-Вегасом. Один из фанатов подсчитал, что без вложения денег на максимальную прокачку и добычу снаряжение придётся потратить 10 лет.

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