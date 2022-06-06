В Diablo Immortal уже появились читеры

В Diablo Immortal всего спустя два дня после выхода появились читеры, о чём сообщили игроки в соцсетях. Хакеры за несколько секунд убивают боссов и сильных игроков, независимо от качества снаряжения и уровня.
Несколько подтверждений этому опубликовал блогер под ником wudijo. Игрок несколько раз столкнулся с одним и тем же читером, который за некроманта выпускал костяные шипы без остановки. Из-за этого создавался направленный поток, который уничтожал и боссов, и других героев.
Кроме этого, в соцсетях сообщают о читах на бессметрие, ускорение и даже телепорт. Некоторые хакеры публикуют видео, где показывают работу программ по взлому Diablo Immortal.
Ранее игроки уничтожили рейтинг Diablo Immortal из-за доната. Пользователи сравнили экшен с Лас-Вегасом. Один из фанатов подсчитал, что без вложения денег на максимальную прокачку и добычу снаряжение придётся потратить 10 лет.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 июня 2022
-
22:49
-
22:02
-
21:26
-
20:09
-
19:42
-
18:51
-
18:44
-
17:54
-
17:01
-
16:38
-
15:50
-
15:12
-
14:53
-
14:29
-
14:15
-
13:44
-
13:33
-
13:02
-
12:57
-
12:36
-
12:24
-
11:53
-
11:24
-
10:50
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 5 июня 2022
-
19:10
-
18:24
-
18:09
-
17:13
-
16:04
-
15:17