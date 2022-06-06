Apple представила новые MacBook Air и Pro на процессоре М2
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Прямо сейчас проходит презентация Apple, на которой компания презентует новые проекты и продукты. Одним из них стал ноутбук MacBook Air на свежем процессоре M2, которым компания особенно гордится. Купертинцы представили красочный трейлер с основными особенностями лэптопа, а также поделились деталями о его техническом оснащении.
Основные особенности MacBook Air M2
- Apple полностью пересмотрела дизайн устройства. Из-за этого корпус новинки стал на 21% меньше по сравнению с прошлой моделью.
- Ноутбук оснащён новейшим процессором M2, который на 18% быстрее предыдущей версии. Пропускная способность составила 100 ГБ/сек, а объединённая память — 24 ГБ.
- Диагональ экрана составляет 13,6 дюймов, показатель яркости — 500 нит.
- Фронтальная камера на 1080р с улучшенным качеством работы при слабом освещении.
- Звук: четыре динамика, Dolby Atmos и целых три микрофона, чтобы собеседник точно вас услышал.
- Ноутбук полностью бесшумный, так как в нём практически нет кулеров.
- Толщина устройства: всего 11,3 мм.
- Четыре цвета на старте: серебристый, серый, золотой и чёрный.
Основные особенности MacBook Pro M2
- Дизайн устройства аналогичен предыдущей модели, без изменений.
- В нём кулеры есть, так как устройство нацелено на более «тяжёлую» работу.
- До 24 ГБ объединённой памяти, как и на MacBook Air.
- Объём батареи — больше 20 часов использования.
- Объём оперативной памяти можно увеличить до 24 ГБ.
- Максимальное количество памяти через SSD — 2 ТБ.
Оба ноутбука поступят в продажу в июле 2022 года. MacBook Air M2 обойдётся в $ 1200, тогда как MacBook Pro M2 — в $ 1300.
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