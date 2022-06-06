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Apple представила новые MacBook Air и Pro на процессоре М2

Apple представила новые MacBook Air и Pro на процессоре М2
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Прямо сейчас проходит презентация Apple, на которой компания презентует новые проекты и продукты. Одним из них стал ноутбук MacBook Air на свежем процессоре M2, которым компания особенно гордится. Купертинцы представили красочный трейлер с основными особенностями лэптопа, а также поделились деталями о его техническом оснащении.

Основные особенности MacBook Air M2

  • Apple полностью пересмотрела дизайн устройства. Из-за этого корпус новинки стал на 21% меньше по сравнению с прошлой моделью.
  • Ноутбук оснащён новейшим процессором M2, который на 18% быстрее предыдущей версии. Пропускная способность составила 100 ГБ/сек, а объединённая память — 24 ГБ.
  • Диагональ экрана составляет 13,6 дюймов, показатель яркости — 500 нит.
  • Фронтальная камера на 1080р с улучшенным качеством работы при слабом освещении.
  • Звук: четыре динамика, Dolby Atmos и целых три микрофона, чтобы собеседник точно вас услышал.
  • Ноутбук полностью бесшумный, так как в нём практически нет кулеров.
  • Толщина устройства: всего 11,3 мм.
  • Четыре цвета на старте: серебристый, серый, золотой и чёрный.

Основные особенности MacBook Pro M2

  • Дизайн устройства аналогичен предыдущей модели, без изменений.
  • В нём кулеры есть, так как устройство нацелено на более «тяжёлую» работу.
  • До 24 ГБ объединённой памяти, как и на MacBook Air.
  • Объём батареи — больше 20 часов использования.
  • Объём оперативной памяти можно увеличить до 24 ГБ.
  • Максимальное количество памяти через SSD — 2 ТБ.

Оба ноутбука поступят в продажу в июле 2022 года. MacBook Air M2 обойдётся в $ 1200, тогда как MacBook Pro M2 — в $ 1300.

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