Первый тизер «1899» — мистического сериала от создателей «Тьмы»

На конференции Netflix Geeked Week создатели немецкого научно-фантастического сериала «Тьма» Янтье Фризе и Баран Бо Одар представили свой новый проект под названием «1899». Создатели называют его мистическим триллером, а события развернутся в 1899 году. Судя по всему, шоу будет как-то связано с Бермудским треугольником, на что в ролике есть сразу несколько намёков.
Авторы также поделились деталями съёмочного процесса. Оказывается, они использовали специальные LED-экраны, которые проецируют уже готовое изображение прямо во время съёмок. Аналогичную технологию использовали в «Мандалорце» и других произведениях по «Звёздным войнам».
Премьера «1899» состоится осенью 2022 года на Netflix. Одну из главных ролей в шоу сыграл Андреас Пичман — исполнитель роли взрослого Йонаса в «Тьме».
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