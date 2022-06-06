В новом трейлере сериала Resident Evil показали много зомби и монстров

Netflix представил свежий трейлер сериала Resident Evil, в котором показали много зомби и знакомых монстров. Кроме этого, появился новый постер шоу, на котором красуется лизун.
В новом трейлере показывают две временные линии: до вспышки T-вируса и после, когда многие люди оказались заражены. Ещё до появления зомби можно увидеть юных дочерей Альберта Вескера и опыты, которые должны были изменить мир, а после — сражения с монстрами.
История сериала Resident Evil развернётся в 2036 года — через 14 лет после утечки T-вируса. Главными героями станут дочери Альберта Вескера, которые будут пытаться выжить. Кроме этого, покажут события до апокалипсиса.
Премьера первого сезона Resident Evil, в котором будет 8 серий, состоится 14 июля в сервисе Netflix. В сериале сыграли Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Ахад Раца Мир.
Новый постер
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