Третий сезон сериала «Тед Лассо» может стать последним

В интервью изданию Sunday Times сценарист и исполнитель роли вечно недовольного Роя Кента Бретт Голдстин заявил, что изначальный сценарий включал в себя три сезона.

Мы писали сценарий третьего сезона так, как будто он станет финальным для всего сериала. Мы изначально и планировали так закончить шоу. Спойлер: все умрут.

При этом ещё в прошлом году исполнитель главной роли Джейсон Судейкис отмечал, что если у создателей появятся действительно интересные идеи для продолжения, а Apple даст создателям денег на их задумку, то он не против вернуться к своему персонажу. Вполне возможно, Голдстин просто лукавит и шоу не закончится так быстро.

Съёмки третьего сезона стартовали в начале марта. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин и другие актёры. Премьера третьего сезона должна состояться до конца 2022 года на Apple TV+.