Главы Netflix и Universal Pictures попали под санкции в России

МИД РФ внёс в «стоп-лист» ещё 61 гражданина США в ответ на американские санкции против российских политиков и общественных деятелей.

Под персональные ограничения попали министры энергетики и финансов, представители военно-промышленного комплекса и медийных платформ. Среди них оказались глава Netflix Рид Хастингс и президент Universal Pictures Питер Крамер. Теперь они вряд ли попадут в Россию.

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В марте Netflix объявил об остановке работы в России, после чего пользователи сервиса подали в суд на компанию за уход из страны. Истцы требовали 60 млн рублей, но суд не стал рассматривать дело.

Недавно Netflix отключил сайт и сервисы в России. В компании заявили, что ждали истечения срока подписок пользователей в РФ, чтобы окончательно уйти с рынка страны.

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