В финале 4-го сезона «Очень странных дел» все герои будут в смертельной опасности

Первая половина 4-го сезона «Очень странных дел» вышла 27 мая, однако с тех пор создатели сериала хранят молчание о том, чего ждать фанатам от финальных эпизодов. В интервью Entertainment Weekly шоураннеры братья Дафферы раскрыли небольшие подробности будущих событий.

По их словам, финал сезона будет держать в самом жёстком напряжении из-за чувства постоянной опасности. Авторы заявили, что раньше сторонились особенно мрачных сцен, ведь главные герои были всего лишь детьми, но сейчас всё будет по-взрослому.

Мы хотели, чтобы весь сезон героев поджидала смертельная опасность. И раньше мы не могли этого сделать, ведь герои были милыми маленькими детьми. Но теперь жизнь каждого персонажа висит на волоске.

При этом шоураннеры отказались отвечать на вопрос, погибнет ли в четвёртом сезоне кто-нибудь из главных героев. Ранее исполнитель роли Уилла Ноа Шнапп в своих соцсетях заявил, что «кто-то точно умрёт». С тех пор фанаты находятся в нервном ожидании, ведь «кем-то» может стать их любимый персонаж.

Два финальных эпизода четвёртого сезона «Очень странных дел» выйдут 1 июля на Netflix.