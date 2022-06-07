Авторы Lineage 2 представили интерактивный триллер в духе Detroit: Become Human
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Южнокорейская студия NCSoft, известная ролевой онлайн-игрой Lineage 2, анонсировала свой новый проект под названием Project M. Это интерактивный фильм в духе Heavy Rain и Detroit: Become Human с упором на кинематографичность, невероятно детализированных персонажей и QTE-элементы.
Project M расскажет историю мужчины, который отправляется мстить за смерть своей жены. В сюжете фигурирует некий куб, который, судя по всему, будет играть важную роль в игре. Авторы делают максимальный упор на нелинейность — развитие истории и концовка будут полностью зависеть от действий игрока. Неясно, сколько в проекте будет развилок и насколько сильно они будут отличаться друг от друга.
У Project M пока нет даты выхода и списка целевых платформ.
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