Как ускорить загрузку видео на YouTube и других сервисов Google

Если вы вдруг заметили, что у вас стал медленно загружаться YouTube, а поиск «Гугла» иногда не выдаёт похожих запросов, то, скорее всего, дело в отключении серверов Google Global Cache. Это специальное оборудование, необходимое для ускорения загрузки страниц. Его Google отключила для пользователей из России после ухода с отечественного рынка.

Но не беда. Мы уже нашли способ, как ускорить загрузку привычных нам сервисов и поисковика. Для этого в своём браузере необходимо сделать несколько нехитрых манипуляций:

Вбить прямо в адресную строку chrome://flags/. Сверху в поиске написать quic. Переключить ползунок Experimental QUIC protocol на Disabled и перезагрузить браузер.

Способ работает для браузеров Google Chrome, Yandex Browser и Microsoft Edge, в том числе и на мобильных устройствах. В Opera необходимо вводить команду opera://flags/, в Mozilla Firefox — about:config.

Проверка «Чемпионата» показала, что страницы действительно стали загружаться гораздо быстрее, чем до отключения функции Experimental QUIC protocol.