Первые реакции на «Мир Юрского периода: Господство» смешанные

Фильм «Мир Юрского периода: Господство» доберётся до кинотеатров США уже 10 июня, однако некоторые критики уже посмотрели ленту и поделились первыми впечатлениями. Они получились смешанными, есть как довольные, так и те, кому лента не понравилась вообще.

Среди плюсов отмечают интересный сюжет и самих динозавров, а также возвращение старых полюбившихся героев. Некоторые критики назвали ленту полностью провальной из-за того, что она имеет мало чего общего с прошлыми картинами.

Эрик Дэвис из Fandango отметил, что «Господство» — его любимый фильм в новой трилогии. Каких-то минусов Дэвис не указал.

Хорошие новости: «Мир Юрского периода: Господство» — мой любимый фильм новой трилогии. Он наполнен захватывающими динозаврами и множеством других персонажей, включая Джеффа Голдблюма. Еще в фильме солидный финал.

Критик из Variety отметил возвращение Лоры Дёрн, Джеффа Голдблюма и Сэма Нила.

«Мир Юрского периода: Господство» — это большое весёлое приключение. Динозавры в этом фильме больше и лучше, чем когда-либо. Ещё порадовало возвращение Лоры Дёрн, Джеффа Голдблюма и Сэма Нила — это поразило ностальгией. Я просто люблю их.

Кортни Ховард же раскритиковала ленту за попытку связать несколько пустых историй. Она даже назвала фильм худшим во франшизе.

«Мир Юрского периода: Господство» — очень плохо. Он игнорирует предпосылки, которые должны были появиться с самого начала. Вместо этого фильм пытается связать две совершенно разные пустые истории. Некоторые эффекты смотрятся хорошо, другие совсем плохо. Этот фильм явно худший из франшизы.

До России картина вряд ли доберётся из-за санкций, хотя премьера в стране назначена на 16 июня.