Отсутствие рекламы и премиальные стикеры: подробности платной подписки для Telegram

В начале мая стало известно, что Telegram получит платную подписку Premium. Детали подписки пока неизвестны, однако сайт Telegram Info предоставил некоторые данные.

Данными поделился бывший разработчик Telegram. Он перечислил функции, которые войдут в Premium. Среди них – загрузка файлов до 4 ГБ, полное отсутствие рекламы, премиальные стикеры и анимированные аватары.

Вот как будут выглядеть анимированные стикеры

Другие фишки платной Telegram Premium

Удвоенные лимиты. Например, количество чатов в папке со 100 вырастет до 200, а количество избранных стикеров увеличится с 5 до 10.

Высокая скорость загрузки позволит скачивать нужные файлы без ограничений.

Конвертация голосовых сообщений в текст. Эта функция будет полезна в том случае, если вам не очень удобно прослушивать аудиозапись.

Новые значки для приложения. Подписчикам Premium будет доступно больше вариаций значка Telergam.

Информации о стоимости подписки пока нет. Вероятно, она появится в ближайшее время.