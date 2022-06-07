Игрок потратил 250 тыс. рублей в Diablo Immortal, но не получил желаемого

Система донатов в Diablo Immortal ужаснула игроков и прессу, но стример под ником Quin69 решил лично её испытать. Блогер потратил $ 4 тыс. (~ 250 тыс. рублей) в магазине экшена, но так и не получил желаемых легендарных самоцветов.
Камни значительно влияют на развитие персонажа и характеристики, а шанс получить их появляется при покупке гербов в магазине. Блогеру не хватило даже 250 тыс. рублей, чтобы выбить легендарный самоцвет. Такие траты стример назвал исследованием доната.
Я не кит, а учёный. Мир должен знать об этой системе монетизации.
За многотысячные вложения блогер всё-таки прокачал героя, но без доната на подобное развитие уйдёт год игры. Ранее другой автор подсчитал, что для максимального прогресса нужно провести в Diablo Immortal около 10 лет или потратить $ 110 тыс. (~ 7 млн рублей).
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