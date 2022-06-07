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Европа обяжет Apple использовать зарядку USB-C для iPhone

Европа обяжет Apple использовать зарядку USB-C для iPhone
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В Европейском союзе достигли соглашения, согласно которому все будущие смартфоны, продаваемые в Европе, должны быть оснащены портом USB-C. Закон вступит в силу осенью 2024 года и будет применяться в том числе к планшетам, цифровым камерам, наушникам, портативным игровым консолям и электронным книгам. По словам комиссии, это решение сэкономит потребителям € 250 млн в год на «ненужные покупки зарядных устройств» и сократит выбросы примерно на 11 тыс. тонн электронных отходов.

Сильнее всего ситуация затронет Apple, смартфоны которой уже давно оснащаются портом Lightning. Компании придётся выполнить условия Евросоюза или распрощаться с европейским рынком, на котором она продаёт более 50 млн iPhone в год.

В самой Apple уже отреагировали на резолюцию и заявили, что крайне обеспокоены строгими мерами Еврокомиссии. По мнению компании, подобные решения «скорее замедляют инновации, чем поощряют их». А это, в свою очередь, лишь вредит жителям Европы и всего мира.

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