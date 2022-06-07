Блогер предсказал анонсы игровой конференции Summer Game Fest

Блогер Роберт Серрано в «Твиттере» рассказал о том, что должны показать послезавтра на Summer Game Fest. На игровой конференции запланирован показ приблизительно 30 игр.
Репутация Серрано спорная — что-то он удачно предсказывал, а что-то оказывалось совершенно неверным. Скорее всего, многое из списка ниже окажется верным. Но это в целом неудивительно, там довольно много очевидных предсказаний.
Мы лишь расскажем о самом интересном из списка блогера — часть показов уже подтверждены.
- Need for Speed — первый трейлер (выход в ноябре 2022 года)
- A Plague Tale: Requiem — геймплейный трейлер (выход осенью 2022 года)
- Alan Wake 2 — сюжетный трейлер (выход осенью 2023 года)
- God of War: Ragnarok — геймплейный трейлер (выход 30 сентября)
- Diablo 4 — объявление даты выхода на первый квартал 2023 года
- The Last of Us — тизер-анонс ремейка первой части
- Mafia 4 — анонс приквела первой части
- Silent Hill 2 — анонс ремейка (выход в 2023 году)
- Persona 5 — анонс на ПК
- Returnal — анонс на ПК (выход в сентябре 2022 года)
- Resident Evil — анонс DLC для Village и показ Re:Verse
- Dead Space — показ геймплейного трейлера ремейка
- Elden Ring — анонс дополнения
- Fortnite — анонс нового расширения
- GoldenEye HD — анонс (выход летом 2022 года)
Мы сомневаемся в нескольких пунктах: ремейк Dead Space должны показать лишь в октябре, да и показ Alan Wake 2 отложили, чтобы не отвлекать разработчиков. Всё остальное в целом выглядит логично — игры так или иначе бывали в утечках.
Вдобавок анонс Persona 5 и Returnal на ПК сейчас выглядит странным. Почему Sony не анонсировала Returnal на ПК на своём шоу State of Play, где мы узнали про «Человека-паука»? Впрочем, зная поведение Sony, подобное действительно может случиться.
А ниже список игр блогера, которые либо подтвердили к показу, либо на 99% покажут.
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Sonic Frontiers
- Midnight Suns
- Genshin Impact
- Gotham Knights
- The Callisto Protocol
- 7 июня 2022
-
16:15
-
15:50
-
15:03
-
15:00
-
14:54
-
14:43
-
14:42
-
14:21
-
14:06
-
13:42
-
13:39
-
12:56
-
12:54
-
12:20
-
11:54
-
11:24
-
10:58
-
10:22
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 6 июня 2022
-
23:59
-
23:25
-
22:49
-
22:02
-
21:26
-
20:09
-
19:42
-
18:51
-
18:44
-
17:54
-
17:01
-
16:38
-
15:50