Блогер предсказал анонсы игровой конференции Summer Game Fest

Блогер Роберт Серрано в «Твиттере» рассказал о том, что должны показать послезавтра на Summer Game Fest. На игровой конференции запланирован показ приблизительно 30 игр.

Репутация Серрано спорная — что-то он удачно предсказывал, а что-то оказывалось совершенно неверным. Скорее всего, многое из списка ниже окажется верным. Но это в целом неудивительно, там довольно много очевидных предсказаний.

Мы лишь расскажем о самом интересном из списка блогера — часть показов уже подтверждены.

Need for Speed — первый трейлер (выход в ноябре 2022 года)

— первый трейлер (выход в ноябре 2022 года) A Plague Tale: Requiem — геймплейный трейлер (выход осенью 2022 года)

— геймплейный трейлер (выход осенью 2022 года) Alan Wake 2 — сюжетный трейлер (выход осенью 2023 года)

— сюжетный трейлер (выход осенью 2023 года) God of War: Ragnarok — геймплейный трейлер (выход 30 сентября)

— геймплейный трейлер (выход 30 сентября) Diablo 4 — объявление даты выхода на первый квартал 2023 года

— объявление даты выхода на первый квартал 2023 года The Last of Us — тизер-анонс ремейка первой части

— тизер-анонс ремейка первой части Mafia 4 — анонс приквела первой части

— анонс приквела первой части Silent Hill 2 — анонс ремейка (выход в 2023 году)

— анонс ремейка (выход в 2023 году) Persona 5 — анонс на ПК

— анонс на ПК Returnal — анонс на ПК (выход в сентябре 2022 года)

— анонс на ПК (выход в сентябре 2022 года) Resident Evil — анонс DLC для Village и показ Re:Verse

— анонс DLC для Village и показ Re:Verse Dead Space — показ геймплейного трейлера ремейка

— показ геймплейного трейлера ремейка Elden Ring — анонс дополнения

— анонс дополнения Fortnite — анонс нового расширения

— анонс нового расширения GoldenEye HD — анонс (выход летом 2022 года)

Мы сомневаемся в нескольких пунктах: ремейк Dead Space должны показать лишь в октябре, да и показ Alan Wake 2 отложили, чтобы не отвлекать разработчиков. Всё остальное в целом выглядит логично — игры так или иначе бывали в утечках.

Вдобавок анонс Persona 5 и Returnal на ПК сейчас выглядит странным. Почему Sony не анонсировала Returnal на ПК на своём шоу State of Play, где мы узнали про «Человека-паука»? Впрочем, зная поведение Sony, подобное действительно может случиться.

А ниже список игр блогера, которые либо подтвердили к показу, либо на 99% покажут.