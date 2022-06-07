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Блогер предсказал анонсы E3 2022: Diablo 4, NFS, Мафия 4, God of War, The Last of Us, Elden Ring

Блогер предсказал анонсы игровой конференции Summer Game Fest
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Блогер Роберт Серрано в «Твиттере» рассказал о том, что должны показать послезавтра на Summer Game Fest. На игровой конференции запланирован показ приблизительно 30 игр.

Репутация Серрано спорная — что-то он удачно предсказывал, а что-то оказывалось совершенно неверным. Скорее всего, многое из списка ниже окажется верным. Но это в целом неудивительно, там довольно много очевидных предсказаний.

Мы лишь расскажем о самом интересном из списка блогера — часть показов уже подтверждены.

  • Need for Speed — первый трейлер (выход в ноябре 2022 года)
  • A Plague Tale: Requiem — геймплейный трейлер (выход осенью 2022 года)
  • Alan Wake 2 — сюжетный трейлер (выход осенью 2023 года)
  • God of War: Ragnarok — геймплейный трейлер (выход 30 сентября)
  • Diablo 4 — объявление даты выхода на первый квартал 2023 года
  • The Last of Us — тизер-анонс ремейка первой части
  • Mafia 4 — анонс приквела первой части
  • Silent Hill 2 — анонс ремейка (выход в 2023 году)
  • Persona 5 — анонс на ПК
  • Returnal — анонс на ПК (выход в сентябре 2022 года)
  • Resident Evil — анонс DLC для Village и показ Re:Verse
  • Dead Space — показ геймплейного трейлера ремейка
  • Elden Ring — анонс дополнения
  • Fortnite — анонс нового расширения
  • GoldenEye HD — анонс (выход летом 2022 года)

Мы сомневаемся в нескольких пунктах: ремейк Dead Space должны показать лишь в октябре, да и показ Alan Wake 2 отложили, чтобы не отвлекать разработчиков. Всё остальное в целом выглядит логично — игры так или иначе бывали в утечках.

Вдобавок анонс Persona 5 и Returnal на ПК сейчас выглядит странным. Почему Sony не анонсировала Returnal на ПК на своём шоу State of Play, где мы узнали про «Человека-паука»? Впрочем, зная поведение Sony, подобное действительно может случиться.

А ниже список игр блогера, которые либо подтвердили к показу, либо на 99% покажут.

  • Call of Duty: Modern Warfare 2
  • Sonic Frontiers
  • Midnight Suns
  • Genshin Impact
  • Gotham Knights
  • The Callisto Protocol
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