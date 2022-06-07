Создатели World of Tanks раскрыли детали нового танка 9 уровня

В World of Tanks скоро начнётся новый сезон, в котором появится новый танк 9 уровня «Кобра». Разработчики подробнее рассказали о характеристиках техники и как её получить.

В «Кобре» можно будет использовать несколько видов снарядов, среди которых обычные и специальные HESH 50. Благодаря последним можно наносить огромный урон технике с лёкгой и средней бронёй.

Сам танк получился манёвренным, что позволит переиграть соперника в ближнем бою и быстро отступить. Воевать лучше вблизи, потому что разброс достаточно высокий.

Характеристики «Кобры»

Болучить новый танк можно за жетоны боевого пропуска после старта нового сезона 8 июня. Его главной особенностью станут три девушки-танкиста. World of Tanks доступна бесплатно на ПК и консолях.

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