Создатели World of Tanks раскрыли детали нового танка 9 уровня

В World of Tanks скоро начнётся новый сезон, в котором появится новый танк 9 уровня «Кобра». Разработчики подробнее рассказали о характеристиках техники и как её получить.
В «Кобре» можно будет использовать несколько видов снарядов, среди которых обычные и специальные HESH 50. Благодаря последним можно наносить огромный урон технике с лёкгой и средней бронёй.
Сам танк получился манёвренным, что позволит переиграть соперника в ближнем бою и быстро отступить. Воевать лучше вблизи, потому что разброс достаточно высокий.
Характеристики «Кобры»
Болучить новый танк можно за жетоны боевого пропуска после старта нового сезона 8 июня. Его главной особенностью станут три девушки-танкиста. World of Tanks доступна бесплатно на ПК и консолях.
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