E3 обещают вернуть в 2023 году. Получится ли?

Полноценной игровой выставки E3 в 2022 году не будет. Шоу отменили даже в цифровом формате, однако, похоже, оно может вернуться в следующем году. Несмотря на отмену E3, этим летом всё равно пройдут презентации. Собрали все важные игровые события в отдельном материале.

О возвращении E3 в 2023 году рассказал президент организации ESA Стэн Пьер-Луи. Притом шоу планируют провести как в физическом, так и в цифровом формате — как и было раньше.

Мы рады вернуться в 2023 году как в цифровом, так и в физическом виде. Как бы мы ни любили эти цифровые события и эмоции, которые дарят нам люди, мы хотим, чтобы все собрались вместе. Так люди смогут пообщаться и лично увидеть друг друга, пообсуждать игры.

Аналитик Даниэль Ахмад пошутил, зачем кому-то нужна E3, если в названии Summer Game Fest уже есть три буквы «Е».

Summer Game Fest стартует 9 июня в 21:00 мск.