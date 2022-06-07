E3 обещают вернуть в 2023 году. Получится ли?
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Полноценной игровой выставки E3 в 2022 году не будет. Шоу отменили даже в цифровом формате, однако, похоже, оно может вернуться в следующем году. Несмотря на отмену E3, этим летом всё равно пройдут презентации. Собрали все важные игровые события в отдельном материале.
О возвращении E3 в 2023 году рассказал президент организации ESA Стэн Пьер-Луи. Притом шоу планируют провести как в физическом, так и в цифровом формате — как и было раньше.
Мы рады вернуться в 2023 году как в цифровом, так и в физическом виде. Как бы мы ни любили эти цифровые события и эмоции, которые дарят нам люди, мы хотим, чтобы все собрались вместе. Так люди смогут пообщаться и лично увидеть друг друга, пообсуждать игры.
Аналитик Даниэль Ахмад пошутил, зачем кому-то нужна E3, если в названии Summer Game Fest уже есть три буквы «Е».
Summer Game Fest стартует 9 июня в 21:00 мск.
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