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Все новые карты Battlefield 2042 будут вмещать не больше 64 игроков

Создатели Battlefield 2042 полностью отказываются от карт на 128 игроков
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DICE в свете анонса первого сезона Battlefield 2042 раскрыла кое-что особенно интересное — все новые карты для шутера будут рассчитаны на 64 игрока.

Да, разработчики уже начали потихоньку менять режимы, ориентируя их на меньшее число игроков. Теперь же стало совсем очевидно, что первоначальное решение ориентироваться на 128 игроков было колоссальное ошибкой — именно поэтому весь новый контент создаётся с иной целью.

DICE отходит от режимов на 128-игроков, решив переориентировать текущие и грядущие карты на 64 игрока. При этом режимы на 128 игроков всё ещё будут доступны на первоначальных картах.

Все карты, начиная со второго сезона (сентябрь), будут создаваться для 64 игроков. Среди других грядущих нововведений разработчики обещают пересмотреть тон специалистов, улучшить анимации, внести коррективы в баланс оружия и улучшить работу экипировки.

Первый сезон Battlefield 2042 — Zero Hour — начнётся послезавтра, 9 июня.

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