Bloober Team готовит к показу новую Layers of Fear

Bloober Team опубликовала в соцсетях изображение новой части Layers of Fear, намекая на скорый показ игры. Презентация может состояться уже на Summer Game Fest 9 июня, партнёром которого стала студия.

Новую часть Layers of Fear анонсировали осенью 2021 года. Хоррор разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет на PS5 в этом году, но больше деталей пока не раскрыли. Судя по тизеру, игрокам снова предстоит взять на себя роль художника и пройти через ужасы в его голове.

Ранее Bloober Team объявила о партнёрстве с Konami для совместной разработки игр. После этого появились слухи, что студия работает над ремейком второй части Silent Hill. Появятся ли какие-то новости про обновлённый хоррор, пока неизвестно.

Новый арт Layers of Fear

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