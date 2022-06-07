Простые загадки, крутая боёвка и море багов: свежие детали Sonic Frontiers

Издание IGN выпустило превью по игре Sonic Frontiers. Журналист издания поделился большим количеством деталей и рассказал о своих впечатлениях от увиденного. Мы собрали самое главное в этом материале.

Так, например, стало известно, как Соник вообще попал на остров. Также журналист рассказал о различных геймплейных особенностях. Конечно, не обошлось и без проблем.

Детали Sonic Frontiers

Соник попал на таинственный остров после прыжка в червоточину вместе с Тейлзом и Эми, однако на самом острове он будет один. Судя по всему, ежу нужно будет собирать изумруды хаоса

В прошлых трейлерах можно было заметить, что музыка в основном спокойная, умиротворяющая. В этом задумка Sonic Frontiers, в этом её настроение

Глобально Sonic Frontiers трудно сравнить с другими играми с открытым миром, поскольку игра больше напоминает парк аттракционов с разнообразными развлечениями

Авторы позаботились о путешествии по миру. Разработчики хотели, чтобы этот процесс был интересным, поэтому создали множество альтернативных путей

В открытом мире есть много головоломок, но они достаточно простые

Одно из интереснейших занятий заключается в передвижении из одной точки в другую. Благодаря геймплею и структуре мира можно поэкспериментировать с импровизацией

Особый упор журналист сделал на боевой системе. Во время драк можно бить, уворачиваться, парировать атаки и совершать другие действия. Это настоящий прорыв для всей франшизы.

Также особенно выделяются боссы. Битвы с ними описываются как интересное и кайфовое занятие

В игре будет полноценная прокачка

Помимо достоинств, есть и минусы. Так, например, в игре всё ещё много багов. Sonic Frontiers в целом выглядит хорошо, однако авторам ещё предстоит много работы. Вопрос в том, сумеют ли они всё поправить к релизу.

Свежие скриншоты Sonic Frontiers

Sonic Frontiers выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series в конце 2022 года.