Простые загадки, крутая боёвка и море багов: свежие детали Sonic Frontiers
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Издание IGN выпустило превью по игре Sonic Frontiers. Журналист издания поделился большим количеством деталей и рассказал о своих впечатлениях от увиденного. Мы собрали самое главное в этом материале.
Так, например, стало известно, как Соник вообще попал на остров. Также журналист рассказал о различных геймплейных особенностях. Конечно, не обошлось и без проблем.
Детали Sonic Frontiers
- Соник попал на таинственный остров после прыжка в червоточину вместе с Тейлзом и Эми, однако на самом острове он будет один. Судя по всему, ежу нужно будет собирать изумруды хаоса
- В прошлых трейлерах можно было заметить, что музыка в основном спокойная, умиротворяющая. В этом задумка Sonic Frontiers, в этом её настроение
- Глобально Sonic Frontiers трудно сравнить с другими играми с открытым миром, поскольку игра больше напоминает парк аттракционов с разнообразными развлечениями
- Авторы позаботились о путешествии по миру. Разработчики хотели, чтобы этот процесс был интересным, поэтому создали множество альтернативных путей
- В открытом мире есть много головоломок, но они достаточно простые
- Одно из интереснейших занятий заключается в передвижении из одной точки в другую. Благодаря геймплею и структуре мира можно поэкспериментировать с импровизацией
- Особый упор журналист сделал на боевой системе. Во время драк можно бить, уворачиваться, парировать атаки и совершать другие действия. Это настоящий прорыв для всей франшизы.
- Также особенно выделяются боссы. Битвы с ними описываются как интересное и кайфовое занятие
- В игре будет полноценная прокачка
Помимо достоинств, есть и минусы. Так, например, в игре всё ещё много багов. Sonic Frontiers в целом выглядит хорошо, однако авторам ещё предстоит много работы. Вопрос в том, сумеют ли они всё поправить к релизу.
Свежие скриншоты Sonic Frontiers
Sonic Frontiers выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series в конце 2022 года.
Комментарии
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