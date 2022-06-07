Экшен про убийство вампиров на Диком Западе Evil West выйдет 20 сентября

Издатель Focus Entertainment и студия Flying Wild Hog, известная по серии Shadow Warrior, раскрыли дату релиза экшена Evil West. Игра про убийство вампиров на Диком Западе выйдет 20 сентября.

В честь объявления даты релиза авторы Evil West представили новый трейлер экшена. В ролике показали несколько персонажей и кровавые сражения главного героя с монстрами с помощью перчатки, которая заряжена молнией.

В Evil West игроку предстоит взять на себя роль агента секретной организации, которая охотится на вампиров. В бою можно использовать не только револьверы, но и заряженную молнией перчатку и гаджеты. При этом и героя, и снаряжение можно прокачивать для эффектных убийств вампиров.

Пройти сюжетную кампанию можно в одиночку или с одним другом. Evil West выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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