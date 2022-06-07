Райан Гослинг чуть не взорвал Криса Эванса в новом ролике «Серого человека»

Netflix представил свежий ролик фильма «Серый человек», в котором показали сражение Райана Гослинга с агентами и Крисом Эвансом.
После разборки с несколькими агентами «Шестой» (Райан Гослинг) сталкивается с охотившимся на него Ллойдом Хансеном (Крис Эванс). Затем появляется Дани Миранда (Ана де Армас), которая усыпляет Хансена.
«Серый человек» основан на романе Марка Грини, который также известен совместными работами с Томом Клэнси. Сюжет расскажет об оперативнике ЦРУ, который раскроет секреты агентства и станет целью бывшего коллеги.
Режиссёрами «Серого человека» стали Энтони и Джо Руссо, которые сняли «Мстители: Финал». Netflix выделила на фильм $ 200 млн и рассчитывает построить целую франшизу. Премьера шпионского боевика состоится 22 июля.
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