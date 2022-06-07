Авторы Resident Evil и Devil May Cry скоро анонсируют «один или два» проекта

Capcom уже 14 июня проведёт собственную презентацию, на которой раскроет детали предстоящих игр. В соцсетях компания сообщила, что шоу посвятят уже известным проектам, но теперь появился шанс на пару анонсов.

Создатель контента по играм Capcom под ником ShadowRock X отметил, что компания на Discord-сервере добавила новые детали. К уже известным 35 минутам, которое продлится шоу, подписали, что возможны «один или два» анонса.

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В соцсетях уже появилось множество слухов о том, что может представить Capcom, но самым популярным стала Dragon's Dogma 2. Ещё сильнее фанаты начали говорить об этом, когда директор первой части Хидэаки Ицуно ретвитнул анонс мероприятия. Ранее он уже намекнул на новую игру.

На днях Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 4, который выйдет 23 марта 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. История останется прежней, но часть сюжета поменяют.

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