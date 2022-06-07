Джонни Депп поблагодарил фанатов за своё светлое будущее

Джонни Депп вновь поблагодарил своих поклонников после многолетнего судебного процесса в деле против своей бывшей жены Эмбер Хёрд. Приводим полный перевод его короткого сообщения.
Всем моим самым драгоценным, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы всё видели вместе, мы прошли по той же дороге вместе. Вместе мы всё сделали правильно — всё потому, что вам было не безразлично. Теперь мы вместе пойдём вперёд.
Вы, как всегда, мои работодатели. И я снова не знаю, как вас благодарить, кроме как просто словом спасибо. Так вот, спасибо вам. С любовью и уважением, Джонни Депп.
Джонни Депп выиграл судебный процесс против Эмбер Хёрд, которая обвиняла его в неподобающем поведении в браке. Актёр просил $ 50 млн компенсации, поскольку заявления бывшей жены уничтожили карьеру актёра, однако в итоге он получит лишь $ 10,35 млн.
- 7 июня 2022
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