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«Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем вышла в цифре

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем вышла в цифре
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Фанаты Николаса Кейджа, наконец, дождались. Фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в котором актёр играет самого себя, вышел в цифровых сервисах. Премьера картины состоялась в середине апреля: при бюджете в $ 30 млн общие сборы составили лишь $ 28,4 млн.

Сюжет ленты рассказывает о Николасе Кейдже, который отправляется на вечеринку в честь дня рождения крупного криминального авторитета (Педро Паскаль). Об этом узнаёт ЦРУ и просит помочь артиста в поимке преступника.

Картина долгое время удерживала 100%-й рейтинг на Rotten Tomatoes, однако затем общий балл опустился до 87%. Критики сходятся во мнении, что «Невыносимая тяжесть огромного таланта» — один из лучших фильмов актёра за последние годы.

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