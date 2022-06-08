У Минцифры уже есть план на случай отключения РФ от точек обмена интернет-трафика в Европе

7 июня глава Минцифры Максут Шадаев выступил на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров», где ответил на вопросы о плане на случай отключения РФ от точек обмена трафика в Европе и поделился своим мнением по поводу легализации пиратского ПО в стране.

По его словам, российские интернет-провайдеры будут перенаправлять трафик через Азию в случае, если их отключат от точек обмена в Европе. Такая возможность уже есть у «Ростелекома» — ведущего индустриального оператора, отметил чиновник.

Он подчеркнул, что подобные случаи отключения от международных точек обмена трафиком уже происходили, но в настоящее время никаких ограничений нет. Шадаев отметил, что в ведомстве не ждут возвращения крупных производителей электроники и оборудования, однако если это произойдёт, то «они будут рады».

Также глава Минцифры заявил, что он категорически против легализации пиратского ПО в РФ. При этом ведомство планирует упростить порядок включения ПО в российский реестр. Так, по новым правилам ПО сначала будут включать в реестр, затем проводить экспертизы, а не наоборот.