Началось производство «Джокера 2» с Хоакином Фениксом. В ленте может появиться Харли Квинн

Режиссёр Тодд Филлипс объявил, что стартовало производство «Джокера 2», и опубликовал фотографию со сценарием, который читает Хоакин Феникс. Картина получила подзаголовок Folie à deux («Безумие для двоих») — так называют индуцированное бредовое расстройство, затрагивающее двух человек. Фанаты считают, что это может быть намёк на появление Харли Квинн — возлюбленной Джокера, роль которой в фильмах DC исполняет Марго Робби.

Warner Bros. пока не подтвердила разработку продолжения, однако сомнений в этом больше нет. Первый «Джокер» вышел в 2019 году и при скромном бюджете в $ 60 млн собрал более $ 1 млрд, а Хоакин Феникс удостоился премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.

У «Джокера 2» пока нет даже приблизительной даты выхода. Судя по всему, премьера картины состоится не раньше 2023 года.