В Steam появилась страница The Callisto Protocol. Хоррор можно предзаказать за 1085 рублей

Krafton открыли доступ к The Callisto Protocol в Steam. Хоррор от авторов Dead Space уже можно предзаказать по региональной цене в 1085 рублей, хотя в Европе игра стоит € 59,99. Купить можно и расширенное издание проекта за 1389 рублей, в которое входят сезонный пропуск и два скина. В игре также заявлена поддержка русских субтитров.

На странице в Steam опубликованы и предварительные системные требования хоррора без упоминания видеокарты. Интересно, что в рекомендуемых указан более слабой процессор, чем в минимальных.

Минимальные системные требования

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Другое: DirectX 12

Рекомендуемые системные требования

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : AMD Athlon 5350

: AMD Athlon 5350 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Другое: DirectX 12

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК и консолях. Полноценная демонстрация игрового процесса состоится 9 июня на выставке Summer Game Fest.