В Steam появилась страница The Callisto Protocol. Хоррор можно предзаказать за 1085 рублей
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Krafton открыли доступ к The Callisto Protocol в Steam. Хоррор от авторов Dead Space уже можно предзаказать по региональной цене в 1085 рублей, хотя в Европе игра стоит € 59,99. Купить можно и расширенное издание проекта за 1389 рублей, в которое входят сезонный пропуск и два скина. В игре также заявлена поддержка русских субтитров.
На странице в Steam опубликованы и предварительные системные требования хоррора без упоминания видеокарты. Интересно, что в рекомендуемых указан более слабой процессор, чем в минимальных.
Минимальные системные требования
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200
- Оперативная память: 8 ГБ
- Другое: DirectX 12
Рекомендуемые системные требования
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: AMD Athlon 5350
- Оперативная память: 8 ГБ
- Другое: DirectX 12
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК и консолях. Полноценная демонстрация игрового процесса состоится 9 июня на выставке Summer Game Fest.
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