Инсайдер: в Xbox Game Pass появятся демоверсии игр

Инсайдер Том Хендерсон поделился ближайшими планами Microsoft. По его данным, на выставке Summer Game Fest компания анонсирует специальную программу демоверсий. Доступ к пробным версиям игр откроют уже в начале 2023 года.
Инсайдер отметил, что разработчикам обещают давать обратную связь о качестве их игр через демоверсии и компенсировать время, потраченное на их создание. Пока неясно, будет ли это выражаться в деньгах или в каких-либо других составляющих.
По информации Хендерсона, Microsoft расширит список стран, в которых запустят облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming. Также американская корпорация объявит о партнёрстве с Samsung — на умных телевизорах южнокорейской корпорации появится возможность запускать игры через «облако».
Напомним, конференция Summer Game Fest начнётся 9 июня в 21:00 мск. Мы будем держать вас в курсе всех будущих анонсов выставки.
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