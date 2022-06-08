Для Minecraft вышло долгожданное обновление The Wild с лягушками, болотом и грязью

Студия Mojang выпустила долгожданное обновление The Wild для Minecraft. В апдейте игроков ждёт два новых биома: Deep Dark и болота. Первый можно будет найти ниже уровня коренной породы (бедрока). В нём игроки смогут исследовать руины древней цивилизации и сразиться с ужасающими безглазыми Надзирателями.

Болота же расположены по всему миру песочницы: по ним можно передвигаться на лодке с сундуком и поискать лягушек, которые ещё в стадии бета-тестирования стали настоящим мемом. В игре также появились блоки с грязью, которые работают как в реальной жизни. Для её появления достаточно взаимодействия воды с землёй, а если создать грязь и поставить её на солнце, то через некоторое время она превратится в глину. И, конечно, при добавлении пшеницы и песка в грязь получатся глиняные кирпичи для постройки домов, замков и других сооружений.

Обновление The Wild уже доступно для Bedrock и Java-версий Minecraft на ПК, консолях и мобильных устройствах.