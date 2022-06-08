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СМИ: Microsoft работает над стратегией по Minecraft

СМИ: Microsoft работает над стратегией по Minecraft
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Бывший главный редактор издания GameSpot Джефф Герстман рассказал, что совсем скоро может состояться анонс спин-оффа Minecraft. По его словам, это будет стратегия в реальном времени, в которой пользователи смогут управлять несколькими Стивами и даже переключаться на вид от третьего лица.

Джефф Герстман заявил, что в игре будет полноценный сюжет с кат-сценами. Судя по всему, за проект отвечает студия Double Eleven, которая весной 2020 года выпустила Minecraft Dungeons в стиле Diablo. На это указывают в том числе вакансии: в команду требуются разработчики, которые займутся созданием стратегии в реальном времени по крупному бренду.

Полноценный анонс игры спин-оффа может состояться уже на конференции Xbox и Bethesda 12 июня.

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