Тестирование кооператива в Halo Infinite начнётся в июле
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343 Industries объявила о старте технического тестирования кооператива в Halo Infinite для ПК и Xbox. Оно начнётся в июле, а принять участие в нём смогут избранные подписчики программы Halo Insider. Неизвестно, сколько именно продлится бета-тест.
Изначально кооператив должен был появиться на релизе Halo Infinite в декабре прошлого года, однако разработчики отложили его до старта второго сезона. Затем авторы вновь перенесли режим на некоторое время — сейчас датой выхода режима совместного прохождения значится «позже в 2022 году».
Фанаты серии тем временем продолжают недоумевать, почему разработчикам понадобилось столько времени для введения простейшего режима, который ещё со времён первой части был важной составляющей всей серии.
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