Boombl4 снова разводится с Анжеликой — он пришёл с мамой в МФЦ

Профессиональный игрок в CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов объявил о втором разводе со своей женой Анжеликой Михайловой. Бывший капитан NAVI опубликовал видео в телеграме, где сказал, что у бывшей супруги «что-то конкретное с головой». Рядом с ним была его мама, которая подтвердила факт расторжения брака.

Друзья, только что вышел из МФЦ. Так что могу заявить, что мы разводимся наконец-то, потому что там, просто не знаю, что-то конкретное с головой. Хочется извиниться за всё то, что было вкинуто в интернет. Мне было за всё это стыдно, я, к сожалению, не мог это контролировать.

В ответ на это бывшая жена Михайлова опубликовала серию оскорбительных и компрометирующих постов в своём канале в Telegram. Среди них есть видео, где человек, похожий на Михайлова, якобы употребляет запрещённые вещества. Реакция Анжелики на развод оказалась значительно откровеннее и агрессивнее.

Предавал меня не раз и делал очень сильно больно. На этой почве мы разводимся.

Это уже второй раз, когда Boombl4 разводится с Анжеликой. В первый раз пара рассталась в конце апреля, но затем сразу же сошлась назад. После свадьбы у Михайлова начались большие проблемы с карьерой — его исключили из NAVI, из топ-1 состава по CS:GO в мире. Клуб связал это с репутационными рисками, поскольку топ-менеджмент неоднократно возмущался провокационным поведением Анжелики в социальных сетях.