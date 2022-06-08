Вышла первая серия сериала «Мисс Марвел»

На Disney+ стартовал сериал «Мисс Марвел». Пока что доступен лишь первый эпизод, остальные выйдут позже. К сожалению, в России Disney+ недоступен.

Сюжет сериала посвящён девочке Камале Хан. Она обожает супергероев, а в один момент сама получает суперсилы. Камала может растягивать любую часть тела и обладает сверхчеловеческими способностями. Примечательно, что глава Marvel Studios Кевин Файги заявлял, что видит в Мисс Марвел большое будущее.

Главную роль исполнила Иман Веллани. Она же появится в фильме «Марвелы». Также известно, что в ленту заглянет и Бри Ларсон с ролью Капитан Марвел. На Rotten Tomatoes шоу оценили очень хорошо. На данный момент у сериала 97% рейтинга свежести.

Также можно посмотреть на кадры из первого эпизода.

Всего в шоу будет шесть эпизодов, премьера последнего состоится 13 июля.