Фанаты Resident Evil 4 показали свой геймплей ремейка на Unreal Engine 5

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают штамповать ролики с потенциальными ремейками культовых игр. Авторы посмотрели презентацию Resident Evil 4 Remake и не стали дожидаться геймплейного трейлера — вместо этого они представили, как он мог выглядеть на Unreal Engine 5.
К сожалению, энтузиасты не стали переделывать интерфейс, вместо этого они просто вставили иконки из игры 2004 года выпуска. Выглядит, конечно, очень несуразно, однако графика, как всегда, выглядит очень впечатляюще — освещение, эффекты и детализация окружения всё ещё поражают.
Напомним, первый геймплей ремейка Resident Evil 4 покажут 14 июня на презентации Capcom. Проект поступит в продажу 23 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее компания пообещала сделать «один или два анонса» на конференции, помимо показа уже представленных игр.
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