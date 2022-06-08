Экранизация SIlent Hill выйдет в 2023 году. Ей займётся режиссёр «Сайлент Хилла»

Французский постановщик Кристоф Ганс, режиссёр культовой экранизации «Сайлент Хилл», в интервью изданию JeuxVideo заявил, что его новый фильм выйдет в 2023 году. По его словам, это будет ещё одна картина по франшизе Silent Hill, но она не будет связана с предыдущими экранизациями.
Ганс отметил, что фильм будет ориентирован на современную аудиторию, но при этом будет уважать стиль и традиции оригинала. Режиссёр не рассказал, кто сыграет главную роль в картине, и о чём будет её сюжет. Судя по всему, фанатам стоит затаить дыхание и ждать информации от самой KONAMI.
Первая экранизация Silent Hill от Кристофа Ганса вышла в 2006 году. Картина собрала в мировом прокате около $ 97 млн и считается одной из лучших игровых адаптаций в истории. Сюжет фильма рассказывал о девочке по имени Шэрон, которая страдает от таинственного заболевания. Её мама Роуз отправляется в Сайлент Хилл — город, о котором дочка постоянно твердит во сне. Возможно, именно там ей удастся найти ответы на все вопросы и вылечить девочку.
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