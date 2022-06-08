Саудовская Аравия купила акции Embracer Group на миллиард долларов

Компания Savvy Gaming Group, принадлежащая Государственному фонду Саудовской Аравии, приобрела 99,9 млн акций игрового холдинга Embracer Group. Сумма сделки оценивается в $ 1 млрд.

По словам основателя и генерального директора Embracer Group Ларса Вингефорса, саудовские компании стали одним из важнейших инвесторов в игровой индустрии.

За последние несколько лет саудовские компании стали одним из самых значительных инвесторов на мировом игровом рынке, а рынок игр в странах MENA является одним из самых быстрорастущих в мире. С доходами в размере $ 5,7 млрд в 2021 году и более активными игроками, чем в США или Западной Европе.

Savvy Gaming Group будет владеть 8,1% акций Embracer Group и 5,4% в голосах холдинга.