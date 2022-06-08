Вышел первый трейлер «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли
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На канале DC появился первый трейлер фильма «Чёрный Адам». В ролике показали главного героя в исполнении Дуэйна Джонсона и других персонажей. В конце Чёрный Адам ловит летящую в него ракету.
Деталей картины нет, однако в комиксах Чёрный Адам был заклятым врагом Шазама и Супермена. Дуэйн Джонсон смотрится в этой роли довольно органично.
Режиссёром блокбастера выступил Жауме Кольет-Серра, а сценарий писали Адам Штикель и Рори Хайнс. Вместе с Джонсоном в картине сыграли Ной Сентинео, Элдис Ходж и Сара Шахи. Роль злодея Доктора Фэйта исполнил известный актёр Пирс Броснан.
Постер картины
Премьера картины ожидается 21 октября, но выход в России пока под вопросом.
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