Сценарист «Оби-Вана Кеноби» не знал очевидную вещь по «Звёздным войнам»

Фанаты «Звёздных войн» активно негодуют от происходящего в сериале «Оби-Ван Кеноби», однако недавнее откровение сценариста сериала Джоби Гарольда всерьёз расстроило многих зрителей.
Оказывается, в начале работы над шоу он не знал, что Оби-Ван знал личность Дарта Вейдера — что это был его бывший ученик Энакин Скайуокер. Писатель вместе с командой Lucasfilm обсуждал различные темы для сериала, среди которых были вопросы того, как бывший джедай сможет сложить «дважды два».
Однако, что очевидно всем поклонникам вселенной, Оби-Ван сразу же знал личность Вейдера: в финале «Мести ситхов» он видел запись, где Палпатин именовал Энакина свои учеником с позывным Дарт Вейдер.
В итоге, похоже, тему раскрытия личности Вейдера заменили на то, что Оби-Ван не знал, жив ли Энакин. Как раз это он и узнает во второй серии сериала.
Учитывая слабые познания сценариста в мифологии культовой вселенной, не стоит удивляться и другим дырам в сюжете. К примеру, многих удивило появление юной принцессы Леи в сериале, ведь в «Новой надежде» она ведёт себя так, будто бы никогда не видела джедая.
Тут же стоит вспомнить про то, что во второй серии будто бы убивают Гранд-инквизитора, хотя во вселенной он будет жить ещё около 10 лет и умрёт ближе к началу событий четвёртого эпизода саги.
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