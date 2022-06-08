Бесплатные игры PS Plus нельзя забрать в России, но энтузиасты нашли способ

Подписчики PS Plus в России столкнулись с невозможностью активировать бесплатную подборку игр за июнь 2022 года. Мы не торопились рассказывать об этом, поскольку месяцем ранее возможность появилась спустя несколько часов.

Однако на этот раз прошло уже больше суток, а забрать подборку до сих пор нельзя. В неё на этот раз, напомним, вошли God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl.

При этом пользователи нашли способ активировать бесплатную продукцию, но для этого требуется хотя бы 20-100 рублей на кошельке PlayStation. Метод подходит как для PS4, так и для PS5.

Переводим время на консоли на 2020 год. Находим все нужные игры и добавляем их в рознице (они будут показаны платными). Возвращаем настоящий год и добавляем в корзину самую дешёвую позицию — это могут быть аватарки, DLC или игры. Также это может быть какое-то бесплатное DLC для PS Plus, которое дадут активировать (к примеру, по World of Warships). Производим оплату.

Если вам требуется получить апгрейд цифровых версий игр для PS4 на PS5, то также добавьте их в корзину в момент оплаты. Этот способ должен подойти для SnowRunner, Cyberpunk 2077 и других апгрейдов.