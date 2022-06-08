В России раскрыли схему, по которой у фанатов PlayStation и Brawl Stars выманивают деньги

Компания Group-IB опубликовала материал, в котором рассказала о мошеннических схемах, позволяющих зарабатывать деньги на россиянах. Речь идёт про фанатов Brawl Stars и пользователей PlayStation.

Sony приостановила работу PS Store в России в марте. Как раз в это время увеличилось количество злоумышленников, которые создали множество сайтов, копирующих официальный PlayStation Store.

На них предлагают купить ваучеры разных номиналов: от 500 до 6000 рублей. Как только пользователь переходит на страницу оплаты, происходит взлом и деньги снимают с банковской карты.

Фишинговый сайт магазина PlayStation Store был обнаружен в конце мая в ходе исследования сети мошеннических ресурсов, торгующих фейковыми виртуальными картами. Теперь злоумышленники предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счёта в PlayStation Store.

Ситуацию прокомментировал ведущий аналитик Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.

Траферы зарабатывают на том, что привлекают пользователей на фейковые сайты: суммарное количество посетителей подобных сайтов составляет более 2,2 млн человек в месяц.

В топе мошеннических схем оказалась игра Brawl Stars. Злоумышленники предлагают купить со скидкой или вовсе получить бесплатно игровую валюту, а затем происходит то же самое, как и в случае с PS Store, так что будьте предельно аккуратны.