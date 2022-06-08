В России раскрыли схему, по которой у фанатов PlayStation и Brawl Stars выманивают деньги

Компания Group-IB опубликовала материал, в котором рассказала о мошеннических схемах, позволяющих зарабатывать деньги на россиянах. Речь идёт про фанатов Brawl Stars и пользователей PlayStation.
Sony приостановила работу PS Store в России в марте. Как раз в это время увеличилось количество злоумышленников, которые создали множество сайтов, копирующих официальный PlayStation Store.
На них предлагают купить ваучеры разных номиналов: от 500 до 6000 рублей. Как только пользователь переходит на страницу оплаты, происходит взлом и деньги снимают с банковской карты.
Фишинговый сайт магазина PlayStation Store был обнаружен в конце мая в ходе исследования сети мошеннических ресурсов, торгующих фейковыми виртуальными картами. Теперь злоумышленники предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счёта в PlayStation Store.
Ситуацию прокомментировал ведущий аналитик Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.
Траферы зарабатывают на том, что привлекают пользователей на фейковые сайты: суммарное количество посетителей подобных сайтов составляет более 2,2 млн человек в месяц.
В топе мошеннических схем оказалась игра Brawl Stars. Злоумышленники предлагают купить со скидкой или вовсе получить бесплатно игровую валюту, а затем происходит то же самое, как и в случае с PS Store, так что будьте предельно аккуратны.
- 8 июня 2022
-
18:53
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:11
-
17:05
-
16:18
-
15:47
-
14:57
-
14:55
-
14:27
-
14:20
-
13:40
-
13:35
-
13:16
-
12:54
-
12:52
-
12:38
-
12:22
-
11:52
-
11:20
-
10:51
-
10:23
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:21
- 7 июня 2022
-
22:19
-
22:01
-
21:11
-
20:23
-
20:16
-
19:40