В Street Fighter 6 разрешат оскалить зубы перед началом матча

Capcom опубликовала короткий трейлер Street Fighter 6, в котором показала любопытную фичу. Теперь перед началом матча игроки могут нажимать на определённые кнопки, чтобы у персонажа менялось выражения лица. Это происходит за считаные секунды до загрузки, когда бойцы смотрят друг на друга.

В этом же ролике показали, как будет выглядеть загрузочный экран поединка. Слева и справа располагаются физиономии бойцов и их имена, а по центру — название арены, на которой пройдёт бой.

Street Fighter 6 запланирована на 2023 год на ПК и консолях. Ранее в сеть слили список из 26 персонажей, которые появятся в файтинге, чуть позже Capcom подтвердила его. Привычный ростер бойцов пополнят необычные новички вроде китаянки A.K.I. в чёрном обтягивающем платье и деда с длинной тростью. Олдфаги могут быть спокойны, поскольку Honda, Blanka, Ken и другие герои на месте.