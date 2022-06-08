Спустя 7 лет поддержку Dying Light закончат

Techland на совесть поддерживала Dying Light в течение семи лет, однако всему рано или поздно суждено заканчиваться. Студия объявила о прекращении поддержки зомби-экшена.

Издание Game Informer сообщило, что Techland анонсировала издание Definitive Edition для Dying Light. В него войдут все вышедшие 26 дополнений за семь лет поддержки. Авторы проекта благодарны игрокам за тёплые слова.

Dying Light была фантастическим путешествием, и мы благодарны сообществу за поддержку игры в течение последних семи лет. Мы понимаем, что большое количество дополнений могут пропустить новые игроки, поэтому мы представляем Dying Light: Definitive Edition.

Издание появится в продаже уже завтра на всех платформах в цифровых магазинах. Его можно будет купить сразу со скидкой в 70%. Появится ли оно в России, неизвестно.