Спустя 7 лет поддержку Dying Light закончат
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Techland на совесть поддерживала Dying Light в течение семи лет, однако всему рано или поздно суждено заканчиваться. Студия объявила о прекращении поддержки зомби-экшена.
Издание Game Informer сообщило, что Techland анонсировала издание Definitive Edition для Dying Light. В него войдут все вышедшие 26 дополнений за семь лет поддержки. Авторы проекта благодарны игрокам за тёплые слова.
Dying Light была фантастическим путешествием, и мы благодарны сообществу за поддержку игры в течение последних семи лет. Мы понимаем, что большое количество дополнений могут пропустить новые игроки, поэтому мы представляем Dying Light: Definitive Edition.
Издание появится в продаже уже завтра на всех платформах в цифровых магазинах. Его можно будет купить сразу со скидкой в 70%. Появится ли оно в России, неизвестно.
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