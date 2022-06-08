Minecraft Java и Bedrock бесплатно объединили

7 июня Minecraft получила крупное обновление The Wild. Оно добавило в песочницу новые биомы, блоки и лягушек. В этот же день разработчики объединили версии Java и Bedrock в единое целое. Авторы предупредили, что получение второй версии на аккаунт может занять несколько дней.

При покупке пользователи будут получать сразу обе версии, а не выбирать какую-то одну, как было раньше. После приобретения у вас в лаунчере появится две версии Minecraft. Необходимо выбрать нужную и играть. Примечательно, что запустить одновременно Java и Bedrock не получится.

Наглядные отличия версий можно посмотреть в свежем трейлере

Глобальных отличий между двумя версиями нет. Версия Java больше подходит игрокам, которые любят поэкспериментировать с модами и различными сборками, зато на Bedrock намного легче играть с друзьями.