Все новые детали Call of Duty Modern Warfare 2: выход в Steam, первый трейлер и Warzone 2
Поделиться
Activision наконец-то раскрыли все подробности Call of Duty: Modern Warfare 2 вдобавок к первому полноценному трейлеру с геймплейными кадрами.
Тезисно рассказываем о главном
- Серия официально вернётся в Steam, но в Battle.net сиквел также выйдет.
- Warzone 2 выйдет до конца года, но все покупки и прогресс из первой части не перенесут.
- Сюжетная кампания не будет такой провокационной, но ставка на реализм останется — в сиквеле хотят показать настоящих людей за масками военных героев. События разворачиваются спустя три года после первой части.
- В мультиплеере будет два вида карт: Core Maps для стандартных боёв 6х6 и Battle Maps для масштабных боёв — это будут локации из карты Warzone 2.
- Геймплей на транспорте претерпит серьёзные изменения: дадут прыгнуть из окна с оружием, перемещаться на крышу машины и прыгать с транспорта на транспорт.
- Вдобавок возможности перемещения также значительно расширятся — они станут больше похожи на то, что мы видели в Battlefield 5. Игрок сможет подтягиваться на уступы, нырять и тому подобное.
- Много внимания уделяют взаимодействию с водой — некоторые карты в мультиплеере сильно задействуют возможности плавания. При этом стрелять из любого оружия, как это было в Black Ops 4, не дадут. Только нож и пистолет.
- Огромный фокус и на бойцах под управлением ИИ — движок поддерживает отображение до 300 солдат. Это особенно активно будет использоваться в Warzone 2, где предстоит захватывать крепости.
- Modern Warfare 2 справедливо называют «началом новой эпохи Call of Duty», поскольку техническая база игры будет задействована во всех будущих играх серии — и от Treyarch, и от Sledgehammer, и от других студий.
- Кооперативный режим Special Ops вернётся, а вот про DMZ (местный аналог Escape from Tarkov) ничего не говорят.
- Во всех магазинах уже стартовали предзаказы, но в России они недоступны.
- Релиз 28 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
Скриншоты
Комментарии
- 8 июня 2022
-
21:13
-
20:36
-
20:23
-
19:58
-
18:53
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:11
-
17:05
-
16:18
-
15:47
-
14:57
-
14:55
-
14:27
-
14:20
-
13:40
-
13:35
-
13:16
-
12:54
-
12:52
-
12:38
-
12:22
-
11:52
-
11:20
-
10:51
-
10:23
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:21
- 7 июня 2022
-
22:19
-
22:01
Партнерский контент