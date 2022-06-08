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Все новые детали Call of Duty Modern Warfare 2: выход в Steam, первый трейлер и Warzone 2

Все новые детали Call of Duty Modern Warfare 2: выход в Steam, первый трейлер и Warzone 2
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Activision наконец-то раскрыли все подробности Call of Duty: Modern Warfare 2 вдобавок к первому полноценному трейлеру с геймплейными кадрами.

Тезисно рассказываем о главном

  • Серия официально вернётся в Steam, но в Battle.net сиквел также выйдет.
  • Warzone 2 выйдет до конца года, но все покупки и прогресс из первой части не перенесут.
  • Сюжетная кампания не будет такой провокационной, но ставка на реализм останется — в сиквеле хотят показать настоящих людей за масками военных героев. События разворачиваются спустя три года после первой части.
  • В мультиплеере будет два вида карт: Core Maps для стандартных боёв 6х6 и Battle Maps для масштабных боёв — это будут локации из карты Warzone 2.
  • Геймплей на транспорте претерпит серьёзные изменения: дадут прыгнуть из окна с оружием, перемещаться на крышу машины и прыгать с транспорта на транспорт.
  • Вдобавок возможности перемещения также значительно расширятся — они станут больше похожи на то, что мы видели в Battlefield 5. Игрок сможет подтягиваться на уступы, нырять и тому подобное.
  • Много внимания уделяют взаимодействию с водой — некоторые карты в мультиплеере сильно задействуют возможности плавания. При этом стрелять из любого оружия, как это было в Black Ops 4, не дадут. Только нож и пистолет.
  • Огромный фокус и на бойцах под управлением ИИ — движок поддерживает отображение до 300 солдат. Это особенно активно будет использоваться в Warzone 2, где предстоит захватывать крепости.
  • Modern Warfare 2 справедливо называют «началом новой эпохи Call of Duty», поскольку техническая база игры будет задействована во всех будущих играх серии — и от Treyarch, и от Sledgehammer, и от других студий.
  • Кооперативный режим Special Ops вернётся, а вот про DMZ (местный аналог Escape from Tarkov) ничего не говорят.
  • Во всех магазинах уже стартовали предзаказы, но в России они недоступны.
  • Релиз 28 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

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