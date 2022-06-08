The Callisto Protocol втрое подорожала в России
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Утром в Steam стартовали предварительные заказы хоррора The Callisto Protocol, причём по слишком привлекательной цене — 1085 рублей (издание с сюжетными дополнениями — 1389 рублей).
Однако в разных регионах цены начали повышаться (в Турции — в пять раз). Тогда и стало понятно, что в некоторых странах цена была установлена автоматически по рекомендации Valve. В России для 60-долларовой новинки она составляет как раз 1085 рублей.
В итоге издатель ожидаемо повысил цены на игру. В России она теперь продаётся за 3645 рублей, тогда как издание с сезонным пропуском обойдётся в 4860 рублей. У купивших игру по старой цене её оставят.
The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от создателя Dead Space Глена Скофилда. Игра выйдет 2 декабря на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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