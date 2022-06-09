Xsolla закроет свой филиал в России

Российско-американская компания Xsolla закроет свой бизнес в России. «Иксолла русский холдинг» — головное подразделение Xsolla в России, которое располагается в Перми и выступает учредителем ещё трёх ООО: «Иксолла», «Систем проджектс» и «Иксолла игры». Совокупная выручка организации, по данным издания «Коммерсантъ», в 2021 году составила 3 млрд рублей.

Ликвидацию «Иксолла русский холдинг» начали ещё 2 июня, ей руководит Валентина Чемоданова, глава ООО «Иксолла». По данным СМИ, закрытие российского юрлица не повлечёт за собой увольнение сотрудников и не отразится на работе сервисов компании в России. Офис в Перми пока останется открытым, а часть сотрудников переведут в Малайзию.

Xsolla больше всего известна российским пользователям цифровых сервисов Steam, Epic Games Store и других магазинов. Компания занимается сервисом приёма платежей в онлайн-играх и различных торговых площадках. Организацию в 2005 году основал Александр Агапитов. Изначально она называлась 2Pay, а в 2011-м её переименовали в Xsolla и перенесли в центральный офис в США.