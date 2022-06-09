Россия выйдет из Международной ассоциации кинотеатров

Ассоциация владельцев кинотеатров России (АВК) решила покинуть Международную ассоциацию кинотеатров (UNIC). Об этом организация уведомила в письме на своём официальном сайте. Вопрос о выходе АВК из Международной ассоциации рассмотрят на заседании 21 июня.
В интервью изданию ТАСС представители АВК объяснили своё решение. По их словам, окончание сотрудничества с UNIC связано с тем, что «осталось слишком мало точек для взаимодействия». К этому привело временное прекращение работы в РФ крупнейших голливудских студий — Disney, Paramount, Universal и Warner Bros.
По словам бывшего главы российской Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, членство в UNIC стоило «ощутимых денег», но не имело особого значения после того, как в стране приостановили работу зарубежные кинокомпании.
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