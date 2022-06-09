Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россия выйдет из Международной ассоциации кинотеатров

Россия выйдет из Международной ассоциации кинотеатров
Комментарии

Ассоциация владельцев кинотеатров России (АВК) решила покинуть Международную ассоциацию кинотеатров (UNIC). Об этом организация уведомила в письме на своём официальном сайте. Вопрос о выходе АВК из Международной ассоциации рассмотрят на заседании 21 июня.

В интервью изданию ТАСС представители АВК объяснили своё решение. По их словам, окончание сотрудничества с UNIC связано с тем, что «осталось слишком мало точек для взаимодействия». К этому привело временное прекращение работы в РФ крупнейших голливудских студий — Disney, Paramount, Universal и Warner Bros.

По словам бывшего главы российской Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, членство в UNIC стоило «ощутимых денег», но не имело особого значения после того, как в стране приостановили работу зарубежные кинокомпании.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022