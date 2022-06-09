В Dota 2 вышел патч 7.31d со множеством изменений в подписке Dota Plus

Valve выпустила долгожданный патч 7.31d. Основные изменения в игре коснулись платной подписки Dota Plus, в которой появилось множество новых возможностей.

Изменения Dota Plus

Боевой отчёт. Новая функция, с помощью которой можно анализировать игры прошедшего игрового сезона, получать статистику выступлений на разных героях и вспоминать самые яркие моменты из матчей. За определённые достижения геймеров наградят осколками, которые можно потратить на различную косметику.

Режим выходного дня. Авторы добавили новые режимы поиска игры, которые позволят заполучить ещё больше осколков для Dota Plus. С 8 по 13 июня будет доступен Ability Draft, с 16 по 20 июня — скоростная версия Overthrow. Режимы при этом будут постоянно меняться.

Конструктор клипов. Теперь при просмотре повторов игроки могут сохранять клипы. Для этого нужно нажать на значок ножниц в правом верхнем углу, выбрать промежуток и откалибровать нужные значения. Конструктор поддерживает частоту кадров вплоть до 90 FPS.

Immortal-эффекты без ограничений и новые сеты за осколки . Теперь пользователи могут сочетать сразу несколько эффектов у предметов редкости Immortal. Игроков также ждут новые сеты Juggernaut, Ember Spirit и других героев.

. Теперь пользователи могут сочетать сразу несколько эффектов у предметов редкости Immortal. Игроков также ждут новые сеты Juggernaut, Ember Spirit и других героев. Улучшения в избегании игроков. Претерпела изменения и механика избегания пользователей. Теперь игроки могут добавить комментарий, чтобы напомнить себе, почему тот или иной игрок оказался в «додж-листе». А сам список можно расширить с помощью тех самых осколков.

Патч 7.31d

При всех крупных изменениях Dota Plus новый патч вышел достаточно стандартным. Разработчики ослабили наиболее сильные предметы и способности героев и усилили неудачников прошлого обновления. Каких-то по-настоящему критических изменений нет, однако увеличенная до 90 секунд перезарядка Black King Bar явно окажет влияние на какую-нибудь важную игру.

С полным списком изменений можно ознакомиться на страничке обновления. Патч 7.31d уже доступен всем игрокам в Dota 2.